شكرا لقرائتكم خبر عن آخر توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة وتنبيه هام للمواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من البلاد مع تراجع نسبي مقارنة بالأيام الماضية، بحسب ما أظهرته خرائط الطقس المختلفة والنماذج العددية بالمركز.

وذكر المركز في نشرته التحذيرية يوم السبت، بهطول أمطار متفاوتة الشدة، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوباُ.

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وأشار إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة، حجة، المحويت, ريمة، كما قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

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وذكر المركز أن أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد هطول أمطار متفرقة، فيما ستتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، والاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

ولفت المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت 6 ملم في المحويت، و1.6 ملم في المعافر (تعز)، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية أقل شدة مما كانت عليه خلال اليومين الماضين معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.