الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت العاصمة صنعاء .. (صور وفيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - ضبطت شرطة مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، مساء السبت، المدعو “محمد محمد الشقاقي -52 عاما- والذي ارتكب جريمة قتل زوجته و شقيق زوجته في منطقة البليلي بمديرية الصافية. وأوضح أمن العاصمة، أن المتهم قام باطلاق النار من بندق آلي على زوجته المجني عليها ” فاطمه محسن خالد الحداد” -40 عاما – وأصابها بعدد من الطلقات في الرأس والظهر ، وفارقت الحياة في الحال ، كما اطلق الجاني النار على شقيق زوجته المجني عليه ” جمال محسن الحداد ” -30 عاما- وأصابه بطلقة في الصدر، وفارق الحياة بعد اسعافه إلى المستشفى. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements و ذكر أمن العاصمة ان التحقيقات واعترافات المتهم اوضحت انه ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وبسبب تلك الخلافات طلق زوجته منذ أسبوع. وأشار أمن العاصمة إلى أن المتهم ارتكب الجريمة في حي البليلي بمديرية الصافية، وحاول الفرار وتم القاء القبض عليه من قبل شرطة مديرية الوحدة، وقد أحيل للإجراءات القانونية. مشغل الفيديو

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