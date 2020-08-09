شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على منصة اليوتيوب تسمى كوكب المعرفة ، مقطع فيديو قالت فيه ان الفنان المصري رامز جلال تعرض لعقاب الهي شديد هو وزوجته بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا على قناة MBC , حسب زعمها .

القناة قالت ان رامز جلال تعرض لحادث سير هو وزوجته وادخلا على اثر ذلك احد المستشفيات ، مضيفة ان زوجة الفنان رامز تعرضت لكسر في احدى قدميها .

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• شاهد كيف عاقب الله رامز جلال وزوجته وماذا حدث لهم بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي بثته قناة MBC .. فيديو

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وحصل الفنان رامز جلال على شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب برنامج المقالب الذي يقدمة في شهر رمضان المبارك من كل عام على قناة MBC .

ويزعم المقطع المتداول ان ما حدث للفنان رامز جلال وزوجته كان بسبب برنامج المقالب ، ودعوات المتابعين .