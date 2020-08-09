شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو...ثعبان ضخم ومخيف يظهر في الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عثر سكان محليون، السبت، على ثعبان وصفوه بـ"الضخم والمخيف" في أحد الشعاب بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) عقب الامطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.
وأظهر فيديو - حصل عليه "المشهد الخليجي" - ثعبان يقارب طوله اربعة امتار في أحد شعاب محافظة الضالع، وكان ملتقط الفيديو من هاتفه الجوال يرمي الحجارة صوب الثعبان إلا أنه لم يحرك ساكناً، وبعد دقائق تحرك وفر صعوداً حيث كانت الشقوق كثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو...ثعبان ضخم ومخيف يظهر في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.