شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو...ثعبان ضخم ومخيف يظهر في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر سكان محليون، السبت، على ثعبان وصفوه بـ"الضخم والمخيف" في أحد الشعاب بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) عقب الامطار الغزيرة التي هطلت على المدينة.

وأظهر فيديو - حصل عليه "المشهد الخليجي" - ثعبان يقارب طوله اربعة امتار في أحد شعاب محافظة الضالع، وكان ملتقط الفيديو من هاتفه الجوال يرمي الحجارة صوب الثعبان إلا أنه لم يحرك ساكناً، وبعد دقائق تحرك وفر صعوداً حيث كانت الشقوق كثيرة.