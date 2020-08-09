في جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجته وشقيقها أمام المارة وسط صنعاء (فيديو)

أقدم رجل خمسيني على قتل زوجته وشقيقها ظهر أمس السبت أمام المارة وسط العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها ميلشيات الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية "ان رجل يدعى "م، م، الشقاقي" قتل زوجته وشقيقها بإطلاق الرصاص بشكل مباشر في حي البليلي بمديرية الصافية ولاذ بالفرار من أمام الناس في الحي".



وأفادت المصادر "أن القاتل بإطلاق النار من بندق آلي على زوجته "فاطمة الحداد" (40عام) وأصابها بعدة طلقات في الرأس والظهر، وفارقت الحياة في الحال، كما أطلق النار على شقيقها "جمال الحداد" (30عام) وأصابه بطلقة في الصدر، وفارق الحياة بعد إسعافه إلى المستشفى".



وقالت قوات الامن التابعة للحوثيين أنها قبضت على الجاني بعد أن حاول الفرار في مديرية الوحدة بصنعاء.



وذكرت "أن الجاني اعترف أنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وبسبب تلك الخلافات طلق زوجته قبل أسبوع من الجريمة".



وزادت نسبة الجرائم الجنائية بشكل لافت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، نتيجة الفوضى الأمنية التي تشهدها تلك المدن، بعد أربع سنوات من سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية.

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