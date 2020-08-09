شكرا لبحثكم عن خبر محلل سياسي مقيم في الامارات يتحدث عن "قنبلة نووية" أكثر فتكا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم كاتب ومحلل سياسي يمني مقيم في الامارات، امس السبت، الرئيس عبدربه منصور هادي ووصفه بـ"القنبلة الأكثر فتكاً في تاريخ اليمن".

وقال، هاني مسهور، والموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على حسابه في "تويتر":" نترات الألمنيوم بالنسخة اليمنية تتمثل بمخرجات حوار صنعاء واليمن الاتحادي الذي انفجر في كل اليمن شماله قبل جنوبه".

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وقال مسهور: "هادي قنبلة نووية لا يعرف حجمها التدميري الا شعب أعتقد بأن هادي جسر عبور آمن فإذا به القنبلة الأكثر فتكاً بتاريخ اليمن".