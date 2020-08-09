شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع تراجع حالة عدم استقرار الأجواء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أنه بحسب ما أظهرته خرائط الطقس المختلفة والنماذج العددية من المتوقع تراجع نسبي في حالة عدم استقرار الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد مقارنة بالأيام الماضية، بالمركز.

وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى أجزاء من محافظة لحج جنوباً، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات: صعدة، حجة، المحويت, ريمة، كما قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

Advertisements

وذكر المركز أن أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد هطول أمطار متفرقة، فيما ستتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى مابين 20 إلى 40 عقدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، والاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المركز ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.