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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير" خبير دولي في الفيزياء الفلكية يحذر المواطنين مما سيحدث في العاصمة صنعاء وهذه المحافظات.! (تفاصيل)

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جديد اب برس

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الفلكي عدنان الشوافي انخفاض كمية الهطول التراكمي للأمطار في اليمن بحوالي 50 % مقارنة بالاربعة الأيام الماضية. وفال في تصريحه لـ شهارة نت انه بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من السبت 8 أغسطس 2020 حتى الثلاثاء 11 اغسطس 2020 يكون أهم المؤشرات و المستجدات على مستوى اليمن هو إنخفاض كمية الهطول التراكمي بحوالي 50 % مقارنة ب 4 أيام ونوه الى إستمرار هطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق و يتركز معظم الهطول على المرتفعات الجبلبة الغربية و الشمالية غربية مع اجزاء من الهضاب و الاحواض المحاذية. واضاف: ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول خلال 4 ايام قادمة. 1- إب -ذمار – ريمة – صنعاء – المحويت – حجة – عمران – صعدة – الضالع – البيضاء – أبين – شمال لحج – شمال تعز. 2- بقية المناطق والمحافظات. ودعا الفلكي الشوافي الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات. وعن حالة البحر توقع ان يكون مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر العرب و سواحل ارخبيل سقطرى، وبين معتدل الى مضطرب أحيانا في السواحل الشرقية و اجزاء من السواحل الجنوبية و باب المندب، ندعو الصيادون و مرتادي البحر الى توخي الحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر ، كما ندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس