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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الحل الشامل الذي تقدمت به بريطانيا لإنهاء الحرب في اليمن؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عن مسودة أخيرة للحل الشامل بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقال آرون في حديثه لـ"الشرق الأوسط" إن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إلى الرياض للقاء الشرعية اليمنية الأسبوع القادم، تهدف إلى مناقشة مسودة الحل الشامل وتبديد مخاوفهم على حد تعبيره. ولفت السفير البريطاني إلى أن المبعوث الأممي بعد مناقشة الشرعية "سوف يضع هذه الآراء في مسودة أخيرة لأننا قريبون من النهاية ولا يمكن عمل مسودة بعد مسودة بعد مسودة من كل طرف، نحن قريبون من النهاية الآن". وتابع "هم قبلوا واتفقوا مع المبعوث في أبريل (نيسان) الماضي، واتجه للمشاورات مع الحوثيين بعد ذلك"، مشيرا إلى استياء (الشرعية) من المسودة الجديدة، ويتمسكون بالمسودة التي وافقوا عليها، وهكذا تسير المفاوضات. ومنتصف يوليو الماضي، أبلغت الحكومة الشرعية المبعوث الأممي رسمياً رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال المليشيات والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين. السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عن مسودة أخيرة للحل الشامل بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقال آرون في حديثه لـ"الشرق الأوسط" إن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إلى الرياض للقاء الشرعية اليمنية الأسبوع القادم، تهدف إلى مناقشة مسودة الحل الشامل وتبديد مخاوفهم على حد تعبيره. ولفت السفير البريطاني إلى أن المبعوث الأممي بعد مناقشة الشرعية "سوف يضع هذه الآراء في مسودة أخيرة لأننا قريبون من النهاية ولا يمكن عمل مسودة بعد مسودة بعد مسودة من كل طرف، نحن قريبون من النهاية الآن". وتابع "هم قبلوا واتفقوا مع المبعوث في أبريل (نيسان) الماضي، واتجه للمشاورات مع الحوثيين بعد ذلك"، مشيرا إلى استياء (الشرعية) من المسودة الجديدة، ويتمسكون بالمسودة التي وافقوا عليها، وهكذا تسير المفاوضات. ومنتصف يوليو الماضي، أبلغت الحكومة الشرعية المبعوث الأممي رسمياً رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال المليشيات والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين.

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