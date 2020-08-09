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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أول دولة خليجية تعلن فتح حدودها لكافة اليمنيين ( تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، إن حدود بلاده مفتوحة لكل اليمنيين المغادرين والعائدين إلى بلادهم. وأضاف الوزير في حوار مع تلفزيون فرانس 24 أنَّ بلاده "تساعد اليمنيين بالأساليب الواضحة الداعية إلى التعقل والحوار، وحدودنا مفتوحة لكل اليمنيين الذين يذهبون إلى الدول الأخرى والذي يأتون من الخارج إلى اليمن. وهذا الأمر فتح لملاقاة بين اليمنيين الشماليين والجنوبيين" وقال بن علوي: "إنَّ اليمنيين أشقاءنا وجيراننا ونسعى معهم وغيرهم لنصل لحل الاختلافات وسنتمكن عند حالة من غض النظر في الماضي والنظر إلى المستقبل". وأشار إلى أنَّ الأزمة اليمنية معقدة "إلى حدٍ ما لكن لو تحاور اليمنيين من أجل المستقبل سيتغلبون على هذه المشكلة". وحول سر بقاء الدبلوماسية العُمانية متفاهمة مع كل الأطراف، قال المسؤول إنَّ دبلوماسية بلاده فيها شيء من الوضوح، مع الجميع ولا تحب إحراج الدول الأخرى ولا أنَّ تتعرض للإحراج. واستبعد الوزير، من أن يؤدي التوتر المتصاعد بين وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، إن حدود بلاده مفتوحة لكل اليمنيين المغادرين والعائدين إلى بلادهم. وأضاف الوزير في حوار مع تلفزيون فرانس 24 أنَّ بلاده "تساعد اليمنيين بالأساليب الواضحة الداعية إلى التعقل والحوار، وحدودنا مفتوحة لكل اليمنيين الذين يذهبون إلى الدول الأخرى والذي يأتون من الخارج إلى اليمن. وهذا الأمر فتح لملاقاة بين اليمنيين الشماليين والجنوبيين" وقال بن علوي: "إنَّ اليمنيين أشقاءنا وجيراننا ونسعى معهم وغيرهم لنصل لحل الاختلافات وسنتمكن عند حالة من غض النظر في الماضي والنظر إلى المستقبل". وأشار إلى أنَّ الأزمة اليمنية معقدة "إلى حدٍ ما لكن لو تحاور اليمنيين من أجل المستقبل سيتغلبون على هذه المشكلة". وحول سر بقاء الدبلوماسية العُمانية متفاهمة مع كل الأطراف، قال المسؤول إنَّ دبلوماسية بلاده فيها شيء من الوضوح، مع الجميع ولا تحب إحراج الدول الأخرى ولا أنَّ تتعرض للإحراج. واستبعد الوزير، من أن يؤدي التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران إلى حدوث مواجهة شاملة في منطقة الخليج، مؤكدا على الدور الحيادي والمساعد الذي تقوم به سلطنة عمان من أجل إيجاد حلول للأزمات في المنطقة، ومن بينها الأزمة اليمنية.

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