شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف حقيقة الضوء الساطع الذي ظهر في سماء العاصمة صنعاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فلكي يمني شهير يكشف حقيقة الضوء الساطع الذي ظهر في سماء العاصمة صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر متطابقة مساء اليوم في العاصمة صنعاء عن مشاهدة ضوء ساطع يميل لونه الى الزرقه في شمال غرب العاصمة صنعاء. واكد شهود عيان ل" أبابيل نت " انهم شاهدوا عن الساعة 8:05 ضوء غريب وقوي في سماء العاصمة صنعاء. وافادت مصادر اخرى بأن الضوء تمت مشاهدته في سماء الحديدة وصولا الى صنعاء ثم عمران. من جهته اوضح الفلكي اليمني محمد عياش ان الضوء الفسفوري المتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن مساء اليوم السبت خلال بِضع ثواني (عند الساعه 08:07 مساءً)، هو ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي. مصادر متطابقة مساء اليوم في العاصمة صنعاء عن مشاهدة ضوء ساطع يميل لونه الى الزرقه في شمال غرب العاصمة صنعاء. واكد شهود عيان ل" أبابيل نت " انهم شاهدوا عن الساعة 8:05 ضوء غريب وقوي في سماء العاصمة صنعاء. وافادت مصادر اخرى بأن الضوء تمت مشاهدته في سماء الحديدة وصولا الى صنعاء ثم عمران. من جهته اوضح الفلكي اليمني محمد عياش ان الضوء الفسفوري المتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن مساء اليوم السبت خلال بِضع ثواني (عند الساعه 08:07 مساءً)، هو ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني شهير يكشف حقيقة الضوء الساطع الذي ظهر في سماء العاصمة صنعاء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.