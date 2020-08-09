الأرصاد: الأجواء مازالت مهيئة لهطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة

توقع مركز الأرصاد الجوية ان الأجواء ما زالت مهيئة لهطول أمطار مع استمرار الطقس الغائم جزئياً في غالبية المحافظات اليمنية، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف خلال الساعات القادمة.



وقالت نشرة الأرصاد الجوية "أن المرتفعات الجبلية تشهد طقس غائم جزئياً الى غائم والفرصة لا تزال مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً الى لحج وتعز جنوباً، كما تشمل الأمطار اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء أبين وشبوة".



وفي المناطق الساحلية، توقع المركز، إمكانية لتشكل خلايا من السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفرقة أيضا، خاصة سواحل محافظتي حجة والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها، كما تشمل اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.



وفي المناطق الصحراوية تتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال، اما في جزيرة "سقطرى" طقس غائم جزئياً مع رياح موسمية جنوبية غربية نشطة.



وحذر مركز الأرصاد السكان في المناطق المتوقع هطول الامطار فيها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية.



وحذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية.