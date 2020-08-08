شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري ومسؤول محلي من محاولتي اغتيال منفصلتين استهدفتهما غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نجا قائد عسكري ومسؤول حكومي في محافظة تعز من محاولتي اغتيال منفصلتين، استهدفتهما خلال أقل من 24 ساعة، غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن محمد عثمان السبئي مدير مكتب الضرائب في تعز نجا من محاولة اغتيال، ظهر السبت، في مفرق جبل حبشي غرب المحافظة.

ووفقا للمصادر، نجم عن محاولة الاغتيال إصابة نجل مدير الضرائب ومرافقه بجروح خطيرة، ولا يوجد معلومات عن المسلحين الذين نفذوا العملية.

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كما نجا العميد محمد سالم الخولاني قائد الشرطة العسكرية بتعز من محاولة اغتيال بنيران مسلحين مجهولين، عصر أمس الجمعة، في مفرق جبل حبشي غربي المحافظة.

وأسفرت محاولة اغتيال العميد الخولاني عن إصابة ثلاثة جنود، حالة اثنين منهم خطيرة، ونقلوا لتلقي العلاج في أحد مشافي مدينة تعز.

وتعيد محاولتا اغتيال السبئي والخولاني إلى الأذهان مسلسل الاغتيالات الذي شهدته مدينة وريف تعز خلال الأعوام القليلة الماضية، وذهب ضحيتها جنود في الجيش والأمن ومدنيون، وسجل أغلبها ضد مجهول.