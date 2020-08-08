العرادة يوجه بتعزيز حساب كل مديرية بـ 100 مليون لمواجهة كارثة السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ مأرب سلطان العرادة، بتعزيز حساب السلطات المحلية للمديريات بمبلغ 100 مليون ريال لكل مديرية من حساب التنمية، إضافة إلى المخصص المعتمد ضمن موازنتها السنوية وفقاً لموازنة 2014م، لمواجهة أضرار سيول الأمطار وفيضان سد مأرب.



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وشدد المحافظ خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الطوارئ ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات، على ضرورة تحرك السلطات المحلية بالمديريات بشكل سريع للاستجابة لاحتياجات الناس ومواجهة الأضرار القائمة والمحتملة كل في مديريته وفقا للأولويات الطارئة والأهم ثم المهم، وفي مقدمتها تقديم المساعدات للأسر المتضررة وانقاذ التجمعات السكانية التي تحاصرها السيول وفيضان مياه السد، أو المتوقع محاصرتها، وإصلاح الطرقات المتضررة وحماية الكباري وعبارات السيول فيها وصيانتها وعمل المصدات اللازمة للمياه، وتعزيز جوانب الحماية والأمن لتجمعات النازحين والمجتمع المضيف في مختلف المديريات.

كما شدد على سرعة التحرك لحماية الطريق الدولي الرابط بين محافظة مأرب ومحافظة حضرموت من جهة وبمحافظات البيضاء وشبوة من جهة أخرى، واجراء الأعمال اللازمة لحماية الكباري في تلك الخطوط من الانهيار بسبب ضغط تدفق مياه السد وسيول الأمطار والأضرار بالاسفلت، وحماية المسافرين، وسرعة إصلاح الطرق في المديريات المتضررة وترميم عبارات المياه فيها حتى لا تعزل المديريات بفعل السيول، وإجراء الاصلاحات اللازمة للأضرار التي تعرضت لها بعض المشاريع الهامة والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمة العامة للمواطنين، بسبب الأمطار والسيول حتى تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.

وكلف العرادة، مدراء المديريات والسلطات المحلية بسرعة استكمال أعمال المسح للأضرار والتقييم للاحتياجات في المديريات، ليتم رفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوصها .. موجها بتعزيز التواصل والتنسيق مع القيادات المجتمعية ورجال الأعمال والمتطوعين وإدارة كافة الجهود التي من شأنها التخفيف من معاناة الناس في كافة عزل وقرى مديريات مأرب، منوهاً إلى أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر البناء في ممرات السيول، وعدم الاقتراب منها أثناء تدفقها حفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وتنويع الوسائل لإيصال تلك الرسائل التوعوية والتعليمات للمواطنين.