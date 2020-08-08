شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

بدعم من الإمارات.. المشتركة ترسل جرافات لإصلاح الطرقات المتضررة من السيول في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494278 مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494286/ المحافظ البحسني يتفقد معسكر أمن صيف ويوجه بتعزيزه بالأفراد والاحتياجات العاجلة..فيديو https://www.elyamnelaraby.com/494303/ محافظ حضرموت يلتقي مقدمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بدوعن https://www.elyamnelaraby.com/494307/ الكشف عن مستجدات الحالة الجوية وأهم مؤشرات طقس اليمن لأربعة أيام https://www.elyamnelaraby.com/494309/ فنان شاب حضرمي يساند الشعب اللبناني..فيديو Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494310/ الحكومة تدعو اليونيسكو إلى إنقاذ مدينة صنعاء القديمة https://www.elyamnelaraby.com/494314/ وفاة يمني تحت جنزير بلدوزر بالسعودية كان يعمل عليها https://www.elyamnelaraby.com/494330/ صحفية مصرية: هناك سيناريوهات غامضة تنذر بعواقب وخيمة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/494333/ شاهد .. ضبط لص قادم من عدن على المدخل الغربي للمكلا https://www.elyamnelaraby.com/494339/ أبناء ريف تعز ينددون بإعتداءات ميليشيا الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/494340/ شاهد.. الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاما https://www.elyamnelaraby.com/494343/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.