شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ظاهرة غريبة تحدث في سماء صنعاء ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظاهرة غربية تحدث لاول مره في سماء اليمن شوهد قبل نصف ساعة شعاع قوي يسقط من السماء باتجاة الأرض.

و أفاد عدد من المتابعين في صنعاء و ضواحيها بانه حول الليل إلى نهار و الوانه احمر و أخضر و ازرق. و يعتقدون بانه نيزك سقط في ضواحي صنعاء . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed و شوهد نفس الشعاع في معظم المحافظات الاخرى بينما ظهر في محافظة شبوة غربا. و لم تفصح مراكز التنبؤات الجوية عن هذه الظاهره الغربية حتى اللحظة.

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