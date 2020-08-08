شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخطف أشهر أطباء الكلى في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية" اليوم السبت" عن وفاة أحد أشهر أطباء الكلى، في العاصمة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت المصادر ان استشاري أمراض باطنية الكلى بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور شفيق العماد، توفي اليوم متأثراً بإصابة بفيروس كورونا.
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وأصيب العماد بالفيروس، منتصف مايو الماضي وظل يعاني من تبعاته حتى توفاه الأجل فجر اليوم.
وتسبب وباء كورونا بوفاة نحو 100 من الكوادر العاملة في المجال الصحي أثناء قيامهم بواجبهم الوطني لمواجهة الجائحة في ظل انعدام الامكانات
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