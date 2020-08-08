شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار ضخم صاحبه ضوء غريب و قوي يشع في سماء صنعاء ويثير هلع السكان وفلكي يوضح السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بحدوث انفجار قوي هز صنعاء مساء اليوم السبت.
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وبحسب المصادر فإن ضوء غريب وقوي جدا صاحبه انفجار ضخم حدث مساء اليوم في شمال محافظة صنعاء وأنباء تتحدث عن سقوط جسم مجهول من السماء.
وأشارت المصادر إلى أن الانفجار صاحبه ضوء أخضر ساطع بشكل قوي جدا.
واوضح الفلكي اليمني محمد عياش ان الضوء الفسفوري المتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن مساء اليوم السبت خلال بِضع ثواني (عند الساعه 08:07 مساءً)، هو ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.
وكان قد اكد شهود عيان من سكان العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية مشاهدتهم لضوء غريب شع بشكل قوي جدا ومخيف في السماء مما اثار الهلع.
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