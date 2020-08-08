شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء جميع الوافدين في المملكة من الرسوم وتسهيل إمكانية الخروج والعودة وفقا لهذه الشروط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات تقرر إعفاء الوافدين من الرسوم وتسهيل إمكانية الخروج والعودة وذلك بشروط معينة .

فقد سهلت الجوازات إمكانية خروج الوافدين خلال هذه الأزمة ولكن بشروط وضمانات معينة لسلامة الأفراد أي كانوا سواء مواطنين أو وافدين، لهذا سنتحدث عن قرار إعفاء الوافدين من الرسوم بسبب تفشي فايروس كورونا.

Advertisements

وقدمت الملمكة العربية السعودية وكعادتها نموذجا في دعمها للوافدين على أراضيها، وكشفت منذ بداية الأزمة عن تسهيلات عديدة لصالح المقيمين على أراضيها، جاء هذا الدعم منذ أن خصصت المملكة 120 مليارا لدعم القطاعين العام والخاص.

ومن ضمن التسهيلات التي كشفت عنها وسائل إعلام رسمية، تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وكذلك إعفاء العمالة من المقابل المالي لـ 3 سنوات.

أضافة الي لتمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، كما كشف المصدر أنه تم تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

هذا وقدمت أيضا بعض الإعفاءات أهمها، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.