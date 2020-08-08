أمن العاصمة يلقي القبض على متهم بقتل زوجته وشقيقها في منطقة البليلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - العبث يالسلاح

الخليج 365 – صنعاء

ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء، اليوم، أحد المطلوبين للعدالة بتهمة قتل زوجته و شقيقها في منطقة البليلي بمديرية الصافية وسط العاصمة.

وأكد مصدر أمني أن شرطة مديرية الوحدة بأمانة العاصمة تمكنت من القاء القبض على المتهم “الشقاقي” لقيامه باطلاق النار من بندق آلي على زوجته المجني عليها ” ف.م.خ.د” -40 عاما – ما ادى الى أصابتها بعدد من الطلقات في الرأس والظهر ، فارقت على اثرها الحياة ، كما اطلق الجاني النار على شقيق زوجته المجني عليه ” ج.م.د ” -30 عاما- وأصابه بطلقة في الصدر ، وفارق الحياة بعد اسعافه إلى المستشفى .

و ذكر أمن العاصمة ان التحقيقات واعترافات المتهم اوضحت انه ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وبسبب تلك الخلافات طلق زوجته منذ اسبوع .

وأشار أمن العاصمة الى ان المتهم ارتكب الجريمة في حي البليلي بمديرية الصافية، وحاول الفرار وتم القاء القبض عليه من قبل شرطة مديرية الوحدة

وقد أحيل للإجراءات القانونية.