شكرا لمتابعة خبر عن جريمة بشعة : مواطن يقتل ابنه وزوجته في احدى شوارع العاصمة صنعاء .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية ، في العاصمة صنعاء ،السبت الموافق 8 أغسطس 2020م ، أن احد المواطنيين الساكنين في حي البليلي ، أقدم على ارتكاب جريمة شنعاء ، حيث قام بقتل ابنه وزوجته وفي الشارع وبدم بارد دون أي رحمه.

وبحسب المصادر ان الاسباب تباينت لقيام ذلك الشخص بتلك الجريمة ، فاشخاص ساكنون في نفس الحي تقول انه الجاني كان يعاني من أزمة نفسية منذ فترة ، وأخرون قالوا ان الجاني عاد مؤخرا من أحد الجبهات التابعة للحوثيين التي كان مشاركا فيها ،وقد تغيرت طباعه وأخلاقة بشكل ملحوظ.

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وأكدت المصادر ان الاجهزة الامنية قامت باعتقال الجاني.