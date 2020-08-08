شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب وتحليق كثيف لطيران التحالف ووساطة قبلية للتهدئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن وساطة قبلية تمكنت قبل لحظات من إيقاف الاشتباكات مسلحة بين قبائل آل هيان وقبائل آل سبيعان والتي استمرت حتى مغيب شمس امس في محافظة مأرب شرقي اليمن .

وأشارت المصادر إلى أن الاشتبكات الدائرة بين قبليين بوادي الخشعة بمحافظة مأرب شرق اليمن شهدت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل المنطقة .

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ولفتت المصادر إلى أن طيران التحالف العربي حلق فوق سماء مأرب تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في وادي الخشعة . اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب

وأعربت المصادر عن قلقها البالغ مخافة فشل الوساطة وتجدد الاشتباكات العنيفة بين قبائل آل هيان وقبائل آل سبيعيان نتيجة اعتراض عددا من مشايخ آل هيان بالصلح الذي اقترحته الوساطة على الجانبين .