شكرا لمتابعة خبر عن زيارة مرتقبة للمبعوث الاممي الى الرياض وانباء عن مسودة اخيرة واقتراب الاطراف من الحل النهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من المصادر الدبلوماسية خبر ، عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، إلى السعودية الأسبوع الحالي.

واكدت المصادر الى ان الزيارة تهدف للقاء الحكومة اليمنية ، وبحث تعديلات حديثة على خطته لمسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن الذي يقودها لإنهاء الأزمة اليمنية.

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وبحسب المصادر الذي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن غريفيث سيعمل على مناقشة تفاصيل المسودة مع الحكومة، وتوقعت بأن هذه المسودة الحديثة ستكون هي الأخيرة مع اقتراب الأطراف للحل النهائي.

وكانت الحكومة الشرعية أبلغت المبعوث الأممي منتصف الشهر الماضي رسمياً رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين.

وبحسب مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن فإن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص باليمن إلى الرياض للقاء الشرعية اليمنية الأسبوع الجاري ، تهدف إلى مناقشة مسودة الحل الشامل وتبديد مخاوفهم على حد تعبيره.

وأضاف آرون في حديثه مع «الشرق الأوسط» قائلا: «هم قبلوا واتفقوا مع المبعوث في أبريل (نيسان) الماضي، واتجه للمشاورات مع الحوثيين بعد ذلك»، مشيرا إلى استياء (الشرعية) من المسودة الجديدة، ويتمسكون بالمسودة التي وافقوا عليها، وهكذا تسير المفاوضات.

ولفت السفير البريطاني إلى أن المبعوث الأممي بعد مناقشة الشرعية «سوف يضع هذه الآراء في مسودة أخيرة لأننا قريبون من النهاية ولا يمكن عمل مسودة بعد مسودة بعد مسودة من كل طرف، نحن قريبون من النهاية الآن».