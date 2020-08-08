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عدن - ياسمين التهامي - يحدث الان في شارع صنعاء انفجار الوضع عسكرياً واشتعال المعارك الطاحنة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثيين غرب البلاد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عت، في ساعة مبكرة اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر محلية وعسكرية إن المواجهات اندلعت باستخدام الأسلحة الثقيلة عقب محاولة قوات الحوثيين، تنفيذ محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين وسوق الحلقة وسيتي ماكس في شارع صنعاء وحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة. وأضافت أن المواجهات امتدت إلى محيط معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرقي المدينة. وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإصابة عدد من جنود القوات المشتركة. في المقابل أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، بأن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية و8 صواريخ كاتيوشا ومختلف الأسلحة الرشاشة شارع الخمسين وحارة الضبياني وكلية الهندسة بمدينة الحديدة، دون مزيد من التفاصيل عت، في ساعة مبكرة اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر محلية وعسكرية إن المواجهات اندلعت باستخدام الأسلحة الثقيلة عقب محاولة قوات الحوثيين، تنفيذ محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين وسوق الحلقة وسيتي ماكس في شارع صنعاء وحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة. وأضافت أن المواجهات امتدت إلى محيط معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين شرقي المدينة. وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإصابة عدد من جنود القوات المشتركة. في المقابل أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين، بأن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية و8 صواريخ كاتيوشا ومختلف الأسلحة الرشاشة شارع الخمسين وحارة الضبياني وكلية الهندسة بمدينة الحديدة، دون مزيد من التفاصيل

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