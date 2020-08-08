شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب اليمني سيواجة السعودية قريباً ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اتحاد الكرة اليمني عن اقامة معسكر المنتخب الوطني الأول في مدينة سيئون الواقعه في إقليم حضرموت. وأوضح إن المعسكر سيبداء خلال هذا الأسبوع.. وسيكون ملعب استاد سيئون الأوليمبي محطه أولى لاستعدادات المنتخب لاستحقاقاته القادمه في التصفيات الاسيويه المزدوجه.. من ناحيته أكد مدرب المنتخب الكابتن سامي النعاش انه في طريقه إلى مدينة سيؤن لقيادة الحصص التدريبيه للاحمر اليماني الذي يستعد لمواجهة كل من السعوديه واوزباكستان على التوالي في مطلع شهر أكتوبر القادم.. ومن المتوقع أن يعقب المعسكر التحضيري الداخلي معسكر خارجي والارجح ان يكون في المملكه التي تحتضن معسكرات المنتخب منذ بدء التصفيات وايضا هي فرصه ليتعود أفراد المنتخب على الأجواء التي سيخوضون فيها مباراتهم أمام الأخضر السعودي. هذا ولازالت مخاوف اتحاد الكرة اليمني عن اقامة معسكر المنتخب الوطني الأول في مدينة سيئون الواقعه في إقليم حضرموت. وأوضح إن المعسكر سيبداء خلال هذا الأسبوع.. وسيكون ملعب استاد سيئون الأوليمبي محطه أولى لاستعدادات المنتخب لاستحقاقاته القادمه في التصفيات الاسيويه المزدوجه.. من ناحيته أكد مدرب المنتخب الكابتن سامي النعاش انه في طريقه إلى مدينة سيؤن لقيادة الحصص التدريبيه للاحمر اليماني الذي يستعد لمواجهة كل من السعوديه واوزباكستان على التوالي في مطلع شهر أكتوبر القادم.. ومن المتوقع أن يعقب المعسكر التحضيري الداخلي معسكر خارجي والارجح ان يكون في المملكه التي تحتضن معسكرات المنتخب منذ بدء التصفيات وايضا هي فرصه ليتعود أفراد المنتخب على الأجواء التي سيخوضون فيها مباراتهم أمام الأخضر السعودي. هذا ولازالت مخاوف كورونا تخيم على الأجواء الاتحاد الدولي خاصه في ضل تفشي المرض وازدياده واقتراب الشهور ذات الأجواء البارده التي تساعد على احتضان الفيروس وانتشاره وربما هناك يكون قرار مفاجي في اي لحظة بتأجيل روزنامة نشاطة الرياضي حتى إشعار آخر

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