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عدن - ياسمين التهامي - السبت 08-08-2020? - آخر تحديث السبت 8-8-2020? مشهد يدمي القلب حدث لطفلة غرقت فى صنعاء بعد أن جرفت السيول حارة السد فى نقم (شاهد الفيديو ) شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الأمطارالغزيرة المستمرة منذ أسبوعين الى انهيار بعض منازل صنعاء القديمة والتي تسببت ايضا في تدمير أسقف أكثر من 40 مبنى أثريا ولا زالت كثير من المنازل معرضة للانهيار في اية لحظة لذا يتوجه سكان هذة المدنية التاريخيةنداء استغاثة للعالم الأمطارالغزيرة المستمرة منذ أسبوعين الى انهيار بعض منازل صنعاء القديمة والتي تسببت ايضا في تدمير أسقف أكثر من 40 مبنى أثريا ولا زالت كثير من المنازل معرضة للانهيار في اية لحظة لذا يتوجه سكان هذة المدنية التاريخيةنداء استغاثة للعالم

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