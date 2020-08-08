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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو جريمةبشعه... رجل يقتل زوجتة وابنه بالشارع امام الناس بالعاصمة صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مواطن مساء اليوم السبت في ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجته ونجله في احد شوارع العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية ان مواطن اقدم على قتل زوجته ونجله وسط شارع عام في حي البليلي بصنعاء. وحسب المصادر ، إن شخصا يدعى "م.السياغي"، قتل زوجته وابنه في حي البليلي على مرأى ومسمع من المارة. وأوضحوا أن المواطنين ألقوا القبض على الجاني وسلموه للجهات المختصة، مرجحين وقوع الجريمة بسبب خلافات أسرية. مواطن مساء اليوم السبت في ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجته ونجله في احد شوارع العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية ان مواطن اقدم على قتل زوجته ونجله وسط شارع عام في حي البليلي بصنعاء. وحسب المصادر ، إن شخصا يدعى "م.السياغي"، قتل زوجته وابنه في حي البليلي على مرأى ومسمع من المارة. وأوضحوا أن المواطنين ألقوا القبض على الجاني وسلموه للجهات المختصة، مرجحين وقوع الجريمة بسبب خلافات أسرية.

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