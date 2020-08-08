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عدن - ياسمين التهامي - عاجل... تحذير هام لسكان مدينة صنعاء القديم... انهيار 5 الاف منزل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نهيار 5 الاف منزل في مدينة صنعاء القديم قال مسؤول في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية بصنعاء، ان خمسة الاف منزلا مهددة بالانهيار في المدينة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي. و تقول الهيئة التابعة لسلطة الحوثيين، ان نحو اربعة منازل انهارت كليا بينها منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني، جراء موجة الامطار الغزيرة التي تسببت ايضا بسقوط اسقف اكثر من 107منازل، في حين يواجه 5000 منزلا تهديد انهيارات مماثلة. و اشار نائب رئيس هذه الهيئة في صنعاء، عقيل نصاري، الى توجه السلطات هناك لاعلان حالة الطواريء في المدينة القديمة. نهيار 5 الاف منزل في مدينة صنعاء القديم قال مسؤول في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية بصنعاء، ان خمسة الاف منزلا مهددة بالانهيار في المدينة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي. و تقول الهيئة التابعة لسلطة الحوثيين، ان نحو اربعة منازل انهارت كليا بينها منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني، جراء موجة الامطار الغزيرة التي تسببت ايضا بسقوط اسقف اكثر من 107منازل، في حين يواجه 5000 منزلا تهديد انهيارات مماثلة. و اشار نائب رئيس هذه الهيئة في صنعاء، عقيل نصاري، الى توجه السلطات هناك لاعلان حالة الطواريء في المدينة القديمة.

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