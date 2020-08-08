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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’: فنانة لبنانية شهيرة متورطة في تدبير انفجار بيروت.. شاهد من تكون؟ (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لى ردود الأفعال الغريبة والمثيرة حول الجهة المتورطة في انفجار مرفأ بيروت، والتي عبر عنها مذيع الجزيرة فيصل القاسم، بطريقة ساخرة، متهمًا فنانة لبنانية شهيرة بالتورط في تدبيرالجريمة. و تهكم القاسم على الاتهامات اللاعقلانية التي تستبعد الكثيرين من التفجير وعلى رأسهم حزب الله. وقال في تغريدة عبر تويتر: فعلاً الاف الاطنان من مادة نترات الامونيوم المتفجرة التي تستخدم لانتاج السلاح والمعدات الحربية والتي انفجرت في ميناء بيروت ودمرت العاصمة لا علاقة لحزب الله بها مطلقاً كما قال الأمونيوم العام، بل اشترتها هيفاء وهبي لإجراء عمليات تجميل. المصدر: تويتر لى ردود الأفعال الغريبة والمثيرة حول الجهة المتورطة في انفجار مرفأ بيروت، والتي عبر عنها مذيع الجزيرة فيصل القاسم، بطريقة ساخرة، متهمًا فنانة لبنانية شهيرة بالتورط في تدبيرالجريمة. و تهكم القاسم على الاتهامات اللاعقلانية التي تستبعد الكثيرين من التفجير وعلى رأسهم حزب الله. وقال في تغريدة عبر تويتر: فعلاً الاف الاطنان من مادة نترات الامونيوم المتفجرة التي تستخدم لانتاج السلاح والمعدات الحربية والتي انفجرت في ميناء بيروت ودمرت العاصمة لا علاقة لحزب الله بها مطلقاً كما قال الأمونيوم العام، بل اشترتها هيفاء وهبي لإجراء عمليات تجميل. المصدر: تويتر

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