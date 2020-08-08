شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للرئيس هادي من وسط العاصمة صنعاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مليشيات الحوثيين بشرى سارة للرئيس هادي من وسط العاصمة، جراء إعلانها عن قرب اطلاق سراح شقيق رئيس الجمهورية في صفقة تبادل اسرى مع الشرعية. وكشفت مليشيا الحوثي عن موعد الإفراج عن شقيق الرئيس هادي في صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية بعد إحتجاز دام أكثر من خمس سنوات. وتوقع مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، أحمد أبو حمرة، اتمام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية خلال الأيام القادم. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن أبو حمزة قوله " إن الصفقة تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين مقسمة على مرحلتين" ومن ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنهم شقيق الرئيس هادي "ناصر منصور". وأكد أنه كان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو الماضي، لكن الطرف الآخر”الشرعية” لم يأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. مليشيات الحوثيين بشرى سارة للرئيس هادي من وسط العاصمة، جراء إعلانها عن قرب اطلاق سراح شقيق رئيس الجمهورية في صفقة تبادل اسرى مع الشرعية. وكشفت مليشيا الحوثي عن موعد الإفراج عن شقيق الرئيس هادي في صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية بعد إحتجاز دام أكثر من خمس سنوات. وتوقع مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، أحمد أبو حمرة، اتمام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية خلال الأيام القادم. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن أبو حمزة قوله " إن الصفقة تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين مقسمة على مرحلتين" ومن ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنهم شقيق الرئيس هادي "ناصر منصور". وأكد أنه كان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو الماضي، لكن الطرف الآخر”الشرعية” لم يأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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