شكرا لقرائتكم خبر عن صورة واضحة ومختلفة للانهيار الذي لحق بأهم جسور وأنفاق العاصمة صنعاء وهناك خسائر بشرية.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة واضحة ومختلفة للانهيار الذي لحق بأهم جسور وأنفاق العاصمة صنعاء وهناك خسائر بشرية.. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت مصادر محلية، امس الجمعة، بوقوع إنهيار أرضي بالقرب من جسر ونفق جنوبي العاصمة صنعاء. وقالت المصادر أنه حدث إنهيار أرضي جوار جسر جولة تعز ما أدى إلى تضرر النفق وحدوث انهيار جزئي فيه؛ نتيجة للأمطار الغزيرة منذ أكثر من أسبوعين. وأشارت المصادر بأن سلطات مليشيا الحوثي منعت الدخول اليه. ودعت المختصين في الاشغال وصيانة الطرق والجسور إلى التحرك الفوري. ياتي ذلك، فيما قتل ثلاثة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت حارة السد بمنطقة نقم شرقي العاصمة، مساء أمس الخميس. وكان الدفاع المدني، أعلن عن انتشال جثث ثلاثة فتيان قضوا غرقا في حواجز مائية بمحافظتي ريف العاصمة صنعاء والمحويت. ت مصادر محلية، امس الجمعة، بوقوع إنهيار أرضي بالقرب من جسر ونفق جنوبي العاصمة صنعاء. وقالت المصادر أنه حدث إنهيار أرضي جوار جسر جولة تعز ما أدى إلى تضرر النفق وحدوث انهيار جزئي فيه؛ نتيجة للأمطار الغزيرة منذ أكثر من أسبوعين. وأشارت المصادر بأن سلطات مليشيا الحوثي منعت الدخول اليه. ودعت المختصين في الاشغال وصيانة الطرق والجسور إلى التحرك الفوري. ياتي ذلك، فيما قتل ثلاثة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت حارة السد بمنطقة نقم شرقي العاصمة، مساء أمس الخميس. وكان الدفاع المدني، أعلن عن انتشال جثث ثلاثة فتيان قضوا غرقا في حواجز مائية بمحافظتي ريف العاصمة صنعاء والمحويت.

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