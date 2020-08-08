شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:فلكي يمني يحدد موقع الامطار الغزيرة وتحذيرات لسكان هذه المناطق ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل:فلكي يمني يحدد موقع الامطار الغزيرة وتحذيرات لسكان هذه المناطق !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

​

الفلكي محمد عايش الجوبي ،تراجع شدة تاثييرات الحالة الماطرة على المحافظات الغربية لليمن تدريجياً خلال الايام القادمة . وقال الجوبي، ان غزارة الامطار ستنخفض على تهامة والمحافظات الغربية وهناك فرص هطول امطار رعدية متفاوتة الغزارة في المرتفعات والجبال . وستشهد المحافظات الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية من الشمال إلى جنوب اليمن هطول امطار متفاوتة الشدة. وأوضح مركز الارصاد في نشرته الجوية أن الأمطار سوف ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، كما قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها. ولفت المركز إلى أن أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها قد تشهد هطول أمطار متفرقة، فيما ستتراوح الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى ما بين 20 إلى 40 عقدة،مشيراً إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت 6 ملم في المحويت، و1.6 ملم في المعافر (تعز). وحذر المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية داعيًا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية. يشار إلى أن سيول الأمطار خلفت خسائر مادية وبشرية الأسبوع الماضي في محافظة مأرب أعلنت عنها أمس اللجنة المكلفة من السلطة المحلية برصد أضرار سيول الأمطار في كافة مديريات المحافظة. وشهدت مختلف المحافظات اليمنية أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الماضي ومازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في محافظة صنعاء والحديدة الواقعتين تحت سيطرة جماعة الحوثي وكانت الأخيرة الأكثر تضررًا من سيول الأمطار التي خلفت خسائر كبيرة حيث جرفت السيول مئات المزارع وهدمت مئات المنازل