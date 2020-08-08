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عدن - ياسمين التهامي - النائب العام يوجه بالتحقيق بشأن وجود 130 حاوية من نترات الأمونيوم في ميناء عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ النائب العام علي أحمد الأعوش الحكومة اليمنية، الأحد، بالتحقيق بشأن وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات. وطالب الأعوش في مذكرة موجهة لنيابة استئناف عدن، بضرورة تكليف أحد وكلائها للنزول إلى ميناء عدن للوقوف على حقيقة وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم في ميناء عدن. وشدد النائب العام على ضرورة التحقيق في الأمر والتصرف وفقاً للقانون. النائب العام علي أحمد الأعوش الحكومة اليمنية، الأحد، بالتحقيق بشأن وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات. وطالب الأعوش في مذكرة موجهة لنيابة استئناف عدن، بضرورة تكليف أحد وكلائها للنزول إلى ميناء عدن للوقوف على حقيقة وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم في ميناء عدن. وشدد النائب العام على ضرورة التحقيق في الأمر والتصرف وفقاً للقانون.

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