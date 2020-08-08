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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي نجاة مسؤول حكومي من محاولة اغتيال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مسؤول حكومي في محافظة تعز، ظهر اليوم السبت، من محاولة اغتيال، بنيران مسلحين مجهولين، غرب المدينة. وقالت مصادر محلية إن مدير مكتب الضرائب في تعز محمد عثمان السبئي، نجا من محاولة اغتيال، في مفرق جبل حبشي غرب مدينة تعز، وقد اصيب مع مرافقه بجروح خطيرة. وتعد هذه المحاولة الثانية التي يتعرض لها مسؤول كبير في تعز خلال أقل من 24 ساعة، وفي نفس المنطقة، فقد نجا قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد محمد سالم الخولاني، أمس الجمعة، من محاولة اغتيال بنيران مسلحين، في مفرق جبل حبشي، نتج عنه إصابة ثلاثة من مرافقيه. مسؤول حكومي في محافظة تعز، ظهر اليوم السبت، من محاولة اغتيال، بنيران مسلحين مجهولين، غرب المدينة. وقالت مصادر محلية إن مدير مكتب الضرائب في تعز محمد عثمان السبئي، نجا من محاولة اغتيال، في مفرق جبل حبشي غرب مدينة تعز، وقد اصيب مع مرافقه بجروح خطيرة. وتعد هذه المحاولة الثانية التي يتعرض لها مسؤول كبير في تعز خلال أقل من 24 ساعة، وفي نفس المنطقة، فقد نجا قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد محمد سالم الخولاني، أمس الجمعة، من محاولة اغتيال بنيران مسلحين، في مفرق جبل حبشي، نتج عنه إصابة ثلاثة من مرافقيه.

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