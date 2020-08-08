شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو صادم لنجمة مسلسل "أرطغرل" وهي ترقص بطريقة مثيرة في حفل زفافها على وقع أغنية عربية.. أردوغان أعطاها نصيحة وحبيب الملح منحها هدية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بفستانها الأبيض وعلى أنغام الأغنية الليبية "دمعك ماجاب" تمايلت ورقصت السلطانة حليمة في حفل زفافها الذي أقيم مساء السبت على ضفاف مضيق البسفور.

وتلقى هذه الأغنية الليبية للفنان طوني قطان شهرة وإعجاباً كبيراً بين ملايين الأتراك.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة شاهدين على زفاف الثنائي إسراء بيلجيتش من لاعب كرة القدم جوكهان توريه أحد نجوم نادي بيشكتاش التركي.

وبعد مراسم كتب الكتاب هنأ الرئيس التركي العريسين وتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة ونصحهما بإنجاب الأطفال وقال لهما "أتوقع أن ترزقا بـ 3 أو 4 أطفال لأن عائلة الرياضي يكون بها الكثير من الأطفال"

كما حضر الحفل عدد كبير من أصدقائهما من مشاهير الفن والتمثيل والرياضة..

وكانت إسراء قد احتفلت بيوم الحناء بحضور صديقاتها ونجمات قيامة أرطغرل وارتدت فستاناً باللون الأحمر.

وكان الطباخ الشهير بحركة الملح نصرت من أبرز حضور الحفل وأهدى العروس ذهبه

يذكر أن إسراء وُلدت في أكتوبر/تشرين الأول عام 1992، وأبرز أعمالها دور البطولة بشخصية حليمة، في المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل .

ويبلغ زوجها من العمر 25 عاماً، حيث ولد في مطلع عام 1992 وهو لاعب كرة قدم في نادي بيشكتاش أشهر نوادي تركيا.