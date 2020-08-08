شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجل يضع أبناء أخته في القبر لمدة 15 يوم .. لن تصدق ما حدث لهم .. مفاجأة مذهل. لم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قصة حقيقية حدثت في مصر و تم عرضها على قناة مصرية في برنامج خلف الأسوار وسبحان الله قبل أن نسرد لكم القصة الأكثر من رائعة تدبرها بقلبك واعلم أن الله سبحانه و تعالى على كل شيء قدير واعلم أن هناك أناس يعيشون معنا في هذه الدنيا يملكون قلوب ليست بقلوب الإنس و لا قلوب الجن بل هي قلوب الشياطين و اعلم انه من لا يرحم لا يٌُرحم فأن الله سبحانه و تعالى يرحم من عباده الرحماء

نسرد لكم ألان القصة التي أبكت الملايين من الناس في مصر و في الوطن العربي و التي هزت قلوب كل آم و كل أب في هذا البلد و ليعلم الجميع أن الله سبحانه و تعالى لا يعجزه شيء في الأرض و لا في السماء و هناك أمر في هذه القصة متعلق بالكرامات و لكرامات تحدث في كل وقت و هذا من معتقد آهل السنة و الجماعة و أكيد هذه السيدة التحى توفيت و هي تلد صغيرها نحسبها من الشهداء أن شاء الله

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سيدة توفى زوجها و هي في الشهور الأولى من الحمل و كانت لديها منه ابنة في الرابعة تقريبا من عمرها و عندما اقتربت الولادة شعرت السيدة بأنها قد يتوفاها ملك الموت أثناء هذه الولادة فطلبت من أخيها أن يراعى بنتها و المولود الجديد في حالة وفاتها و يبدو أنها كانت شفافة الروح وكانت تشعر بما ينتظرها من مجهول .

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و عندما دخلت المستشفى لإجراء عملية الولادة توفاها ملك الموت في الوقت الذي رزقها الله فيه مولدا لها و بعد أن قام الأخ بدفنها عاد إلى بيته و معه بنت أخته الصغيرة والمولود الجديد

وإذا بزوجته تثور في وجهه وتخبره أنه إما هي أو أبناء أخته في البيت

فقام هذا الخال للأبناء والعياذ بالله بالتوجه ليلا إلى المقابر وقام بفتح قبر أخته ووضع المولود في القبر

و عندما أراد أن يضع الطفلة الصغيرة فبكت فقام بإعطائها ( شخشخة ) و قال لها إذا بكى الطفل قومي بملاعبته بها و قال لها أنا سوف احضر لكي يوميا الطعام ثم أغلق القبر و انصرف

و في صباح اليوم التالي و أثناء مرور التربي بجوار القبر فسمع صوت شخشخة داخل القبر فخاف رعبا و انصرف على الفور ثم عاد مرة أخرى في اليوم التالي فسمع نفس الأصوات للشخشخة فانصرف على الفور من الخوف و ظل يفكر ماذا الذي يحدث داخل هذا القبر و لكنه لم يذهب إليه فترة طويلة قاربت الخمسة عشر يوما

ثم عاد و مر من جديد ليسمع نفس الصوت فذهب و أحضر مجموعة من الأشخاص و عرض عليهم الأمر فتوجهوا معه إلى القبر و هناك سمعوا بالفعل أصوات الشخشخة

فقاموا بفتح القبر و هنا كانت المفاجأة التي تتزلزل لها الأبدان الطفلة و المولود أحياء بجوار جثة الأم فقاموا بإبلاغ الشرطة و النيابة العامة و الطب الشرعي وبسؤال الطفلة عما حدث فروت لهم ما حدث من خالها فسألوها و كيف قضيتي تلك الفترة و أنتِ مازلتِ

على قيد الحياة و بدون طعام و لا شراب أنتي و المولود الصغير

فأجابت: { كنت عندما يبكى أخي أقوم بالشخشخة له فتقوم أمي من النوم و ترضعه ثم تنام مرة أخرى و عندما أشعر أنا بالجوع كان يحضر لي [ عمو لا أعرفه ] يلبس ملابس بيضاء و يعطيني الطعام و ينصرف } و بسؤل طبيب الطب الشرعي عن حالة الجثة عندما أخرجوا الطفل و الطفلة فأجاب أن جثتها دافئة كما لو كانت على قيد الحياة و ليس بعد مرور عشرين يوما على دفنها فسبحان الله تعالى

و على الفور قامت الشرطة بالقبض على هذا الخال الآثم قلبه و وجهت له النيابة تهمة دفن طفل و طفلة أحياء

الشخشخة => لعبة لصبيان => لأطفال في الرضاعة



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السيد محمد ألترابي