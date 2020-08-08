البيضاء: مصدر يروي تفاصيل غرق امرأتين وثلاث فتيات بوادي بناء في إب

خرجت أسر يمنية من مدينة رداع بمحافظة البيضاء، أمس الجمعة، في رحلة سياحية إلى وادي بناء بمحافظة إب المجاورة للتنزه، لكن بعض من أفرادها عادوا جثث هامدة بعد أن جرفتهم سيول الأمطار.

وروى مصدر مقرب من عائلتي الطشي والعزاني لـ"يمن شباب نت"، تفاصيل غرق امرأتين وثلاث فتيات من الأسرتين أمس الجمعة، في وادي بناء بمديرية السدة شرقي محافظة إب، حيث شيع أهالي منطقة المصلى التابعة لمديرية العريش، عصر السبت، جثث الوفيات بعد انتشالها من مجرى السيول.

وقال المصدر، إن عددا من الأسر من عائلتي الطشي والعزاني كانت في رحلة، للتنزه في وادي بناء لقضاء إجازة العيد؛ وحينما وصلوا إلى الوادي ذهب الرجال للمقيل مع بعضهم، وتركوا النساء والأطفال مع بعض في مكان قريب منهم.

Advertisements

وأضاف: "بينما كانت النساء مع الأطفال يتنقلوا في مجرى السيول، والذي كان خاليا من المياه؛ تدفقت السيول بشكل كبير ومفاجئ، ليجرف امرأتين وثلاث طفلات من أسرتي الطشي والعزاني".

وأشار إلى أنه وبعد عملية بحث استمرت لساعات منذ مساء الجمعة وحتى صباح؛ عثر على الجثث وجرى تشييعها مساء اليوم.

وتسببت السيول المتدفقة بفعل الأمطار الغزيرة والتي ضربت عدد من محافظات البلاد؛ بغرق وجرف العشرات من المواطنين، وألحقت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وسط تحذيرات من الأرصاد بتجنب مجاري السيول والوديان.



