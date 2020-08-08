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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يطلع على سير العمل الجاري في مشروع مقر نادي هلال السويري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، اليوم، على سير العمل الجاري في مشروع بناء مقر نادي هلال السويري بمديرية تريم الممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط بكلفة اجمالية بلغت 95 ألف و921 دولار.
وتعرف الوكيل باضاوي ومعه أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد هادي خلال جولتهما في المنشأة ،من رئيس نادي هلال السويري عبدالمجيد باجبير الى شرح عن المشروع الذي يتضمن بناء مكاتب إدارية وصالة ألعاب وغرفة اجتماعات ودورات مياه ..لافتا الى أن نسبة الإنجاز بلغت تقريبا 90 في المائة.
وشدد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ،على أهمية إنجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.
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