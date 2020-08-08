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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة عدن يطلع على سير العمل في المجمع الصحي بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعيملاني، اليوم، على سير العمل في المجمع الصحي بمديرية الشيخ عثمان والخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وتعرف الوكيل الجعيملاني ومعه مدير مديرية الشيخ عثمان فهيم عباد، على نشاط المجمع الصحي وأقسامه في استقبال الحالات المرضية بالحميات المنتشرة خلال هذه المرحلة ومواجهة تلك الأمراض بالإمكانيات المتاحة، وكذا الصعوبات التي تواجه العمل في المجمع.
وأكد وكيل عدن، اهتمام السلطة المحلية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمراكز الصحية في مختلف مديريات المحافظة والعمل على تقديم وسائل الدعم الصحي وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة خطر الأوبئة والأمراض المنتشرة.
من جانب آخر افتتح وكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعيملاني ، اليوم ، مؤسسة ناصر الصويدر للتجارة والاستيراد والجزيرة للعقارات والمقاولات والخدمات العامة ، في مديرية الشيخ عثمان.
وأشار الجعيملاني، الى أهمية هذا المشروع الذي يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية بعدن واستيعاب عدد من الأيدي العاملة بالمديرية ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال المال والأعمال لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.
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