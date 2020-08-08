شاهد .. إنسانية الإمارات تتجلى في جمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد 15 عام من الفراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساعدة في لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة ليجتمعوا معا في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاما.



ووفق ما ذكرت وكالة وام، فقد تضافرت جهود الجهات المعنية في الدولة من أجل تسهيل سفر "الأب" و"الأم" من اليمن إلى أبوظبي كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة وهم الإبنة والإبن و زوجته والأحفاد من لندن إلى دولة الإمارات.

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ونقلت الوكالة عن أفراد الأسرة، أن جمع شملهم و لقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة و الحلم المستحيل متوجهين بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى دولة الإمارات على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء الذي يؤكد أيضا نهج الدولة الإنساني الرائد و قيمها السامية في التسامح و التعايش والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع.

وقال الأب عقب لقائه أبناءه ": أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد فأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي ..أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير