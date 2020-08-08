شكرا لقرائتكم خبر عن قرية يمنية الصعود اليها بجذع شجرة جعلتها الخضرة أشبه بسجاد للصلاة .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون يمنيون صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لقرية يمنية قالوا عنها قرية او سجاد للصلاة لخضرة تغطيها وهي في أعلى مرتفعات.

واوضحوا في منشوراتهم رصدها (يمن فويس)ان الصورة لقرية ساروةفي مخلاف العودقعطبة بمحافظة الضالع وهي في جبال مرتفعة الوصول اليها في عن طريق الأقدام ويتسلقون بعروق جذع شجرة للصعود، اليها .

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وأصبحت ساروة مدينةغاية في الروعة والجمال لاتشبهها منطقة أخرى.

وقال عنها الكاتب محمدناجي آغا في منشور له قرية أو سجاد للصلاة.