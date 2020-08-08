شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفجار ضخم في ميناء بريطاني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت ألسنة اللهب في ميناء ساسكس البريطاني، إثر انفجار كبير، حيث شوهدت سحب الدخان على بعد أميال من الحريق الذي شب في أحد المستودعات في نيوهافن، شرق ميناء ساسكس.
وقال شهود عيان إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث، وقامت فرق الإطفاء بإخلاء بعض المباني ولم يبلغ عن وقوع إصابات،
في حين قال عضو مجلس المقاطعة جاي برويرتون قوله: "حدث انفجار كبير واشتعلت النيران في منطقة نيوهافن الصناعية.. والدخان شوهد على طول الساحل، ولم يعرف بعد سبب الحريق".
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