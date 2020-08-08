شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة واحدة بكورونا و3 حالات شفاء في حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت .

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه جرى تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس منها حالة في حضرموت وحالتين في شبوة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1797) منها (512) وفاة و(910) تعافي