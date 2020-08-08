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شاهد .. ضبط لص قادم من عدن على المدخل الغربي للمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

شاهد .. ضبط لص قادم من عدن على المدخل الغربي للمكلا

متابعات_ الخليج 365

تمكن إفراد نقطة شموسة التابعة للواء النخبة الحضرمي بالمنطقة العسكرية الثانية، من ضبط لص قادم من على متن سيارة من العاصمة عدن .

 

وبحسب التوجيه المعنوي للمنطقة العسكرية الثانية، فإن السيارة كان على متنها شخصين السائق من محافظة عدن وشخص اخر يحمل الجنسية الهندية .. مشيراً إلى أنه اثناء التفتيش تم ضبط كمية من الذهب المسروق و قنبلة هجومية ومبالغ ماليه بحوزتهم .

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وخلال التحقيق معهم من قبل قائد النقطة اعترف احد المتهمين أنه قام بسرقة الذهب من المحل الذي كان يعمل فيه في محافظة عدن وبحسب توجيهات القيادة والسيطرة يتم احالتهم الى البحث الجنائي

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