شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفية مصرية: هناك سيناريوهات غامضة تنذر بعواقب وخيمة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حيث قالت عبر حاسبها الرسمي بتوتير ،رغم الفشل الذريع لأنظمة المحاصصة والطائفية التي دمرت العراق و لبنان.. دعوات حوثية لإحياء مايسمى بيوم الولاية . وأَضافت بأن هناك سيناريوهات غامضة تنذر بعواقب وخيمة في اليمن.

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