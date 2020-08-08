شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة يمني تحت جنزير بلدوزر بالسعودية كان يعمل عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تحقق السلطات الرسمية في السعودية، بحادثة وفاة مقيم يمني قضى تحت ”جنزير“ آلية ثقيلة تعمل في فتح طريق قي تهامة الباحة.

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ووفق موقع ”سبق“ فإن مقيما يمنيا لقي حتفه اليوم السبت تحت ”جنزير“ آليته الثقيلة المجنزرة التي يعمل عليها من نوع ”دركتر بلدوزر“ على طريق الكشاد مركز يبس في محافظة غامد الزناد.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها حول وفاة المقيم اليمني، وهل الواقعة ذات طابع جنائي، أم حادث عرضي