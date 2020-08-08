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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يوجه بسرعة إغاثة المتضررين جراء السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الجهات المعنية بسرعة إغاثة المنكوبين بشكل عاجل وطارئ..داعياً المنظمات الإنسانية الى التدخل السريع والطارئ لإغاثة أبناء ونازحي الحيمة الساحلية وقرى ومدن تهامة التي تتعرض لكارثة السيول والأمطار الغزيرة.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاضرار التي خلفتها السيول في منطقة الحيمة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة.
وتعرف المحافظ طاهر، من مدير عام المديرية حسن هنبيق ،على حجم الأضرار والمعاناة التي لحقت بالمواطنين ومخيمات النازحين في المنطقة جراء تدفق سيول الامطار..مشيراً الى أن السيول جرفت شبكة المياه والعديد من المنازل والخيام وممتلكات المواطنين والمواشي.
وفي ختام الزيارة، وزع محافظ الحديدة عدد من الخيام ومواد الإيواء على الأكثر تضررا من نازحي مخيم الحيمة الساحلية بدعم اماراتي
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