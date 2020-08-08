الحكومة تدعو اليونيسكو إلى إنقاذ مدينة صنعاء القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وزير الإعلام معمر الارياني نداء عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل لوقف التجريف الحضاري الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن والتي لا يمكن تعويضها وإنقاذ ما يمكن انقاذه.



Advertisements

ويأتي النداء بعد تعرض عدد من منازل واسوار مدينة صنعاء القديمة للانهيار في ظل توقف اعمال الترميم والصيانة الدورية لهذه المناطق الأثرية منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

واشار الارياني ‏الى ان جزء من السور الجنوبي لمدينة ‎صنعاء القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1986 وعاصمة الثقافة العربية وقبلة السياح من مختلف الجنسيات، وعدد من منازل المدينة انهارت امام اعين سكانها الذين عجزوا عن فعل شيء سوى توثيق لحظات الانهيار .

‏وحمل الارياني مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن الخسائر التي تعرضت لها مواقع للتراث العالمي يعود تاريخ بنائها لآلاف السنين، جراء توقف جميع أعمال الترميم منذ الانقلاب، وتعليق أنشطة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث نتيجة الضغوط والابتزاز