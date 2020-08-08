شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فنان شاب حضرمي يساند الشعب اللبناني..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام الفنان الحضرمي فيصل التونسي باداء أغنية لمساندة شعبها في الماساة التي لحقت به متضامن مع الشعب اللبناني مؤكد علي القيم الانسانية والمحبة لبنان الشقيق



وجاءئت الاغنية مؤاساة في لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان شاب حضرمي يساند الشعب اللبناني..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.