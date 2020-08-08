الكشف عن مستجدات الحالة الجوية وأهم مؤشرات طقس اليمن لأربعة أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

كشف الفلكي، عدنان الشوافي، عن مستجدات الحالة الجوية وأهم مؤشرات طقس اليمن ل4 أيام قادمة.



وقال الشوافي في بيان صحفي "بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان التوقعات من السبت 8 أغسطس 2020 حتى الثلاثاء 11 اغسطس 2020 يكون أهم المؤشرات والمستجدات على مستوى اليمن هو إنخفاض كمية الهطول التراكمي بحوالي 50 % مقارنة ب 4 أيام ماضية".

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وتابع "مع الاشارة الى إستمرار هطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق و يتركز معظم الهطول على المرتفعات الجبلبة الغرببة و الشمالية غرببة مع اجزاء من الهضاب و الاحواض المحاذية".

ورتب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول خلال 4 ايام قادمة، إب -ذمار - ريمة - صنعاء - المحويت - حجة - عمران - صعدة - الضالع - البيضاء - أبين - شمال لحج - شمال تعز، بقية المناطق والمحافظات.

ودعا الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

عن حالة البحر، توقع الفلكي الشوافي من مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر العرب وسواحل أرخبيل سقطرى، وبين معتدل الى مضطرب أحيانا في السواحل الشرقية و اجزاء من السواحل الجنوبية و باب المندب، داعياً الصيادون و مرتادي البحر الى توخي الحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر ، كما طالب الى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.